Volksfest mit Tradition
Spießbraten und Musik locken viele Gäste nach Steimel
Das Westerwaldorchester sorgte mit schwungvoller Sommer- und Blasmusik für den passenden Rahmen zum Spießbratenkonzert in Steime
Das Westerwaldorchester sorgte mit schwungvoller Sommer- und Blasmusik für den passenden Rahmen zum Spießbratenkonzert in Steimel.
Jörg Niebergall

Neben dem Kartoffelmarkt kann der Ort Steimel mit einem zweiten Höhepunkt im Veranstaltungskalender aufwarten. Die Rede ist vom Spießbratenkonzert.

Lesezeit 1 Minute
Das traditionelle Spießbratenkonzert in der Steimeler Dorfmitte hat einmal mehr bewiesen, wie beliebt die Veranstaltung bei Gästen aus nah und fern ist. Schon zum Auftakt herrschte beste Stimmung auf dem gut besuchten Festplatz. Das Westerwaldorchester sorgte mit schwungvoller Sommer- und Blasmusik für den passenden Rahmen, während die Besucher das vielfältige kulinarische Angebot genossen.

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