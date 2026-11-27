Gastro-News Kreis Neuwied Spanischer Garten: Tapas und Charme in Linz Marvin Conradi 27.11.2026, 09:00 Uhr

i Raquel Rodriguez-Vazquez und ihr Ehemann Amir Sfar sind seit April 2025 die Inhaber des Spanischen Gartens in Linz. Marvin Conradi

Neue Gastgeber, altes Gewölbe: Raquel Rodriguez‑Vazquez und Amir Sfar haben den Spanischen Garten in Linz im Frühjahr 2025 übernommen. Mit Tapas, Herzlichkeit und dem richtigen Ambiente wollen sie das bekannte Lokal neu beleben.

Wer den Spanischen Garten in Linz betritt, merkt schnell: In dem Restaurant steckt viel Liebe zum Detail. Rustikale Räume, ein historisches Gewölbe und jede Menge Charme machen das Lokal zu einem besonderen Ort. Raquel Rodriguez-Vazquez, 42 Jahre alt, führt das Restaurant zusammen mit ihrem Ehemann Amir Sfar, 48.







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