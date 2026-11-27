Neue Gastgeber, altes Gewölbe: Raquel Rodriguez‑Vazquez und Amir Sfar haben den Spanischen Garten in Linz im Frühjahr 2025 übernommen. Mit Tapas, Herzlichkeit und dem richtigen Ambiente wollen sie das bekannte Lokal neu beleben.
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Wer den Spanischen Garten in Linz betritt, merkt schnell: In dem Restaurant steckt viel Liebe zum Detail. Rustikale Räume, ein historisches Gewölbe und jede Menge Charme machen das Lokal zu einem besonderen Ort. Raquel Rodriguez-Vazquez, 42 Jahre alt, führt das Restaurant zusammen mit ihrem Ehemann Amir Sfar, 48.