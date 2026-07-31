Veranstaltung in Niederbieber Sommerabend voller Begegnungen auf der Wiedinsel Rainer Claaßen 31.07.2026, 15:00 Uhr

i Freuten sich über sommerliche Rhythmen: zwei Besucherinnen des Festes "Sommer auf der Insel“. Rainer Claaßen

Die Wiedinsel wurde zum Treffpunkt: Bei Musik, Drinks und entspannter Stimmung fanden Jung und Alt zueinander. Der Auftakt zog so viele Besucher zu der Veranstaltung in Niederbieber wie noch nie – ein Abend, der Lust auf den nächsten Termin macht.

Viele Studien belegen es: Einsamkeit ist eines der größten gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart. Da sind Veranstaltungen, bei denen Menschen unkompliziert zusammenfinden können, umso wichtiger. Schon seit einigen Jahren sorgt die Inselgemeinschaft Niederbieber mit einem auch in dieser Hinsicht vorbildlichen Angebot für Begegnungen: Unter dem Titel „Sommer auf der Insel“ nutzt der Verein die Infrastruktur der Wiedinsel und lädt zu einem ...







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