Sanierung Wiedtalbad So will Förderverein das Hausener Freibad retten Justin Buchinger 25.11.2026, 09:00 Uhr

i Das Freibadbecken des Wiedtalbads soll bei der Sanierung eingespart werden. Ein Förderverein hat sich gegründet, um einen Freibadbereich zu erhalten. Justin Buchinger

Das Wiedtalbad soll als Hybridbad saniert werden. Ein neu gegründeter Förderverein will nun erreichen, dass es auch in Zukunft ein Freibad in Hausen gibt. Was die nächsten Schritte für den Verein sind.

Die Sanierung des Wiedtalbades in Hausen soll im nächsten Jahr beginnen – ohne Freibad. Aus Kostengründen hat die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach sich dazu entschieden, das gemeindeeigene Bad in einer Hybridvariante zu sanieren, ohne Außenbecken, dafür mit einer Fensterfront, die zur Liegewiese hin geöffnet werden kann.







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