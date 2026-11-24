Events kurz vor der Absage Sicherheitsauflagen sorgen im Forum Windhagen für Ärger Sabine Nitsch 24.11.2026, 15:00 Uhr

i Höhere Auflagen für die Nutzung des Josef-Rüddel-Forums sorgen bei Vereinen in Windhagen für Unmut. Archiv Daniel Rühle. Rühle Daniel

Nicht nur die KG Wenter Klaavbröder sorgt sich um die Zukunft ihrer großen Veranstaltung im Windhagener Forum. Denn es gibt Ärger um Sicherheitsauflagen. Überlegungen, Veranstaltungen außerhalb von Windhagen stattfinden zu lassen, stehen im Raum.

Eins ist klar: Sicherheit geht vor, und Vorschriften müssen beachtet werden. Manchmal ist es aber eine Gratwanderung zwischen sinnvoller Einhaltung von Regeln einerseits und unverhältnismäßiger Umsetzung von Anordnungen andererseits. Vereine werden zunehmend mit immer höheren Auflagen im Hinblick auf die Sicherheit konfrontiert.







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