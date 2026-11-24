Nicht nur die KG Wenter Klaavbröder sorgt sich um die Zukunft ihrer großen Veranstaltung im Windhagener Forum. Denn es gibt Ärger um Sicherheitsauflagen. Überlegungen, Veranstaltungen außerhalb von Windhagen stattfinden zu lassen, stehen im Raum.
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Eins ist klar: Sicherheit geht vor, und Vorschriften müssen beachtet werden. Manchmal ist es aber eine Gratwanderung zwischen sinnvoller Einhaltung von Regeln einerseits und unverhältnismäßiger Umsetzung von Anordnungen andererseits. Vereine werden zunehmend mit immer höheren Auflagen im Hinblick auf die Sicherheit konfrontiert.