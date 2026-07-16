Firma aus Oberhonnefeld
Sensoplast bietet bald auch nachhaltige Verschlüsse
Die Geschäftsführer von Sensoplast, Frank Busch (links) und Eike Hoppmann, freuen sich über die Erweiterung der Geschäftsmöglich
Die Geschäftsführer von Sensoplast, Frank Busch (links) und Eike Hoppmann, freuen sich über die Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten.
Christina Pörsch

Sensoplast sucht natürliche Alternativen zum Kunststoff. Nach der Übernahme der Firma Forewood bietet das Familienunternehmen künftig auch Verschlüsse und Verpackungen aus Holz- und Pflanzenfasern an.

Lesezeit 2 Minuten
Das Familienunternehmen Sensoplast baut sein Geschäft im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen aus. Der Hersteller von Verschlüssen und Dosiersystemen aus Oberhonnefeld-Gierend hat die Vermögenswerte von Forewood übernommen. Dieses Unternehmen aus Filderstadt in Baden-Württemberg hat sich auf naturbasierte Verschluss- und Verpackungslösungen spezialisiert.
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