Firma aus Oberhonnefeld Sensoplast bietet bald auch nachhaltige Verschlüsse Rainer Claaßen 16.07.2026, 13:00 Uhr

i Die Geschäftsführer von Sensoplast, Frank Busch (links) und Eike Hoppmann, freuen sich über die Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten. Christina Pörsch

Sensoplast sucht natürliche Alternativen zum Kunststoff. Nach der Übernahme der Firma Forewood bietet das Familienunternehmen künftig auch Verschlüsse und Verpackungen aus Holz- und Pflanzenfasern an.

Das Familienunternehmen Sensoplast baut sein Geschäft im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen aus. Der Hersteller von Verschlüssen und Dosiersystemen aus Oberhonnefeld-Gierend hat die Vermögenswerte von Forewood übernommen. Dieses Unternehmen aus Filderstadt in Baden-Württemberg hat sich auf naturbasierte Verschluss- und Verpackungslösungen spezialisiert.







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