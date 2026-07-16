Sensoplast sucht natürliche Alternativen zum Kunststoff. Nach der Übernahme der Firma Forewood bietet das Familienunternehmen künftig auch Verschlüsse und Verpackungen aus Holz- und Pflanzenfasern an.
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Das Familienunternehmen Sensoplast baut sein Geschäft im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen aus. Der Hersteller von Verschlüssen und Dosiersystemen aus Oberhonnefeld-Gierend hat die Vermögenswerte von Forewood übernommen. Dieses Unternehmen aus Filderstadt in Baden-Württemberg hat sich auf naturbasierte Verschluss- und Verpackungslösungen spezialisiert.