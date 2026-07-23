Kooperation mit Marienhaus Senioren sollen lange in GSG-Wohnung leben können Rainer Claaßen 23.07.2026, 11:00 Uhr

i Ältere Menschen sollen so lang wie möglich selbstbestimmt in der vertrauten Umgebung leben können. Ingo Bartussek. Ingo Bartussek - stock.adobe.com

Damit ältere Bewohner möglichst lang in den eigenen vier Wänden bleiben können, kooperiert die Neuwieder GSG jetzt mit der Marienhaus-Gruppe. Hilfe im Alltag soll ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Mit rund 3400 Wohnungen ist die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) der größte Wohnungsvermieter in Neuwied. Seit inzwischen 100 Jahren verfolgt das Tochterunternehmen der Stadt den Auftrag, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Und damit war von Anfang an auch eine besondere Verantwortung gegenüber den Mietern verbunden.







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