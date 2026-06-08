Eisenzeit zum Anfassen Römerwelt Rheinbrohl feiert lebendige Geschichte Creativ Picture 08.06.2026, 12:00 Uhr

i Beim Welterbetag in der Römerwelt Rheinbrohl durfte der Nachwuchs in Römerrüstungen schlüpfen. Heinz-Werner Lamberz

Die Römerwelt Rheinbrohl macht Antike erfahrbar: Handwerk, Rüstungen und Führungen bringen Alltag und Technik am Limes nahe. Ein abwechslungsreiches Programm verbindet Wissen, Spiel und überraschende Einblicke in vergangene Zeiten.

Wo komme ich her, und wie war es zu Zeiten der Römer am Grenzwall Nummer eins des „Niedergermanischen Limes“, der in diesem Jahr seinen fünften Geburtstag im Weltkulturerbe feiert? Zum Thema „Antike und Gegenwart“ hatten die vielen ehrenamtlichen Helfer der Rheinbrohler Römerwelt einiges auf die Beine gestellt.







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