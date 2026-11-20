Stolpersteine für die Tobias Rodenbach erinnert an verfolgte und ermordete Familie Marvin Conradi 20.11.2026, 15:00 Uhr

i Fast 100 Menschen nahmen an der Gedenkveranstaltung teil, mit der in Rodenbach die Verlegung der Stolpersteine begangen wurde. Marvin Conradi

Sechs Messingplatten erinnern vor dem einstigen Wohnhaus der Familie Tobias an Menschen, die das Dorf prägten und dann ihre Heimat und zum Teil ihr Leben verloren. Angehörige reisten für die Verlegung der Stolpersteine in Rodenbach aus den USA an.

Sechs kleine Messingplatten, sechs Namen und sechs bewegende Lebensgeschichten: In Rodenbach wurde am Mittwoch ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt. Vor dem ehemaligen Wohnhaus der jüdischen Familie Tobias wurden sechs Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an Menschen, die einst zum Dorfleben gehörten und denen die Nationalsozialisten Heimat und Leben nahmen.







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