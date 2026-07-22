Rengsdorf verwandelt sich am Freitag und Samstag wieder in ein kleines Rock-Paradies: Ehrenamtliche bauen aktuell die Festivalstadt auf, und die Fans freuen sich auf ein ausgelassenes Wochenende. So gut wie in diesem Jahr war der Vorverkauf noch nie.
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Der Countdown läuft: Auf dem Waldfestplatz herrscht bereits geschäftiges Treiben, denn seit dem vergangenen Wochenende bereiten die Rockfreunde Rengsdorf gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern das Gelände für das 44. „Rock the Forest“-Festival vor.