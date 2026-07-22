Rengsdorf rockt im Grünen
Rock the Forest: Vorfreude auf das Festival-Wochenende
Auf dem Waldfestplatz herrscht bereits geschäftiges Treiben, denn seit dem vergangenen Wochenende bereiten die Rockfreunde Rengs
Auf dem Waldfestplatz herrscht bereits geschäftiges Treiben, denn seit dem vergangenen Wochenende bereiten die Rockfreunde Rengsdorf wieder das Gelände für das „Rock the Forest“-Festival vor.
Jörg Niebergall

Rengsdorf verwandelt sich am Freitag und Samstag wieder in ein kleines Rock-Paradies: Ehrenamtliche bauen aktuell die Festivalstadt auf, und die Fans freuen sich auf ein ausgelassenes Wochenende. So gut wie in diesem Jahr war der Vorverkauf noch nie.

Lesezeit 1 Minute
Der Countdown läuft: Auf dem Waldfestplatz herrscht bereits geschäftiges Treiben, denn seit dem vergangenen Wochenende bereiten die Rockfreunde Rengsdorf gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern das Gelände für das 44. „Rock the Forest“-Festival vor.
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