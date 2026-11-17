Nicht mehr in anderen Städten Rhine Guitar Festival zieht komplett nach Neuwied um Viktoria Schneider 17.11.2026, 09:14 Uhr

i Auch auf dem Gelände der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz – hier ein Bild aus dem Jahr 2021 – soll das Festival im kommenden Jahr stattfinden. Jörg Niebergall (Archiv)

Das beliebte Rhine Guitar Festival & Academy, was schon früher Berührungspunkte mit Neuwied hatte, soll nun vollständig im Stadtgebiet vonstattengehen. Das entschied der Neuwieder Stadtrat nun – genau wie eine kleine Finanzspitze aus eigener Kasse.

Egal ob im Schloss Engers, in der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz oder im Heinrich-Haus: Die Deichstadt hat schon oft Berührungspunkte mit dem Rhine Guitar Festival & Academy, früher Koblenz International Guitar Festival & Academy genannt, gehabt.







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