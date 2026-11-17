Das beliebte Rhine Guitar Festival & Academy, was schon früher Berührungspunkte mit Neuwied hatte, soll nun vollständig im Stadtgebiet vonstattengehen. Das entschied der Neuwieder Stadtrat nun – genau wie eine kleine Finanzspitze aus eigener Kasse.
Lesezeit 1 Minute
Egal ob im Schloss Engers, in der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz oder im Heinrich-Haus: Die Deichstadt hat schon oft Berührungspunkte mit dem Rhine Guitar Festival & Academy, früher Koblenz International Guitar Festival & Academy genannt, gehabt.