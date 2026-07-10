Gastro-News aus Neuwied
Restaurant Nan King in Neuwied schließt Ende August
Nach mehr als 20 Jahren ist nun bald Schluss: Das China-Restaurant "Nan King" in der Andernacher Straße schließt Ende August.
Nach mehr als 20 Jahren ist nun bald Schluss: Das China-Restaurant "Nan King" in der Andernacher Straße schließt Ende August.
Rainer Claaßen

In der Gastroszene im Kreis Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon eine Institution. Wir werfen einen Blick darauf und wer dahinter steckt. Diesmal: das Nan King in Neuwied.

Lesezeit 2 Minuten
Seit mehr als 20 Jahren lockt das Restaurant Nan King in der Andernacher Straße Freunde der chinesischen Küche an und ist sich dabei treu geblieben. Während viele andere China-Restaurants inzwischen dem Trend gefolgt sind und vietnamesische und thailändische Küche sowie Sushi anbieten, ist im Nan King fast alles noch wie früher: Der Außenbereich ist mit chinesisch anmutenden Dekoelementen versehen, im Treppenhaus steht eine große Buddha-Statue, ...
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