Die einstige Wanderführerin im Puderbacher Land, Rosita Sell, hatte sich einst dafür starkgemacht, dass die VG die Burgruine Reichenstein bei Puderbach wieder zugänglich machen möge. Jetzt feierte der Förderverein ein klassisches Jubiläum.
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Stolz thront die Burgruine Reichenstein hoch über dem Puderbacher Land, und fast scheint es, als strahle sie mit den Besuchern des Festes, das weiter unten in vollem Gange ist, um die Wette. Denn an diesem Wochenende begeht der „Förderverein Burgruine Reichenstein“ mit großer Freude sein 25-jähriges Bestehen.