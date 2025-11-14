Kommt nun kostenloser ÖPNV? Parkgebührenerhöhung in Neuwied sei zu „drastisch“ 14.11.2025, 14:00 Uhr

i Im Zentrumsbereich gilt künftig ein Stundensatz von 1,20 Euro. Auf den Bereich rund um das Bahnhofsviertel soll sich die Parkraumbewirtschaftung hingegen nicht ausweiten, anders als vorher geplant. Jörg Niebergall

1,20 Euro pro Stunde soll das Parken im Neuwieder Zentrum bald kosten. Die Verdopplung der Gebühr geht der SPD-Fraktion zu weit. „Ich tu’s“ fordert derweil, an allen Samstagen im Jahr kostenlos mit Bus und Bahn zu fahren – so entschied der Stadtrat.

Wie der Parkraum künftig in Neuwied geregelt wird, sorgt schon seit Jahren für Diskussionsbedarf. Nach heftigem Widerstand aus der Bevölkerung wird die Bewirtschaftung nun nicht auf den Bereich rund um das Bahnhofsviertel ausgedehnt, das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen.







