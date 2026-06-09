Händler kritisiert Abholzeiten Papierabfall in Neuwied sorgt weiter für Diskussionen Rainer Claaßen 09.06.2026, 16:00 Uhr

Papierbündel und Kartons, die übers Wochenende in der Neuwieder Fußgängerzone stehen, sorgen für Unmut. Die Stadt sieht illegale Müllablagerung, Händler beklagen starre Abholzeiten. Bußgelder stehen im Raum.

Zu dem Artikel über Papierabfälle, die am Wochenende in der Fußgängerzone stehen, gab es einige Rückmeldungen – das Thema beschäftigt die Menschen in Neuwied. Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh hatte erklärt, dass es sich um eine „unerlaubte Sondernutzung“ handelt, wenn Tonnen schon vor dem Vorabend der Abfuhr auf die Straße gestellt werden.







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