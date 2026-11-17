Bürger fürchten um Sicherheit Orsberger Feuerwehr droht das Aus Sabine Nitsch 17.11.2026, 13:30 Uhr

i Helmut Schmitz (links) und Karl Krupp sind besorgt, dass nach der Schließung die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Sabine Nitsch

Wenn die Orsberger Wehr schließt, fürchten Bürger um die Sicherheit. In einem offenen Brief benennen sie Argumente, die für den Erhalt der Orsberger Wehr sprechen. Ihr Vorwurf: Der Plan gehe an der Realität vorbei.

„Die Hütte brennt“: So könnte man die aktuelle Stimmungslage in Orsberg beschreiben. Aber wenn der neue Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt wird, gibt es in Orsberg niemanden mehr, der sie löschen kann. Denn laut Feuerwehrbedarfsplan für die Verbandsgemeinde Unkel stehen die Schließung und Auflösung des Feuerwehrstandorts Orsberg im Raum.







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