Ein spontaner Satz brachte ein Dorffest ins Rollen. Aus einem kleinen Oldtimertreffen wurde eine Erfolgsgeschichte voller Schrauberleidenschaft, Zusammenhalt und gemeinnützigem Einsatz.
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Manchmal beginnen große Geschichten mit einem ausgefeilten Konzept und monatelangen Sitzungen. Und manchmal reicht ein Satz: „So was bekommen wir doch auch hin!“ Genau so begann die Geschichte der Young & Oldtimerfreunde Oberdreis. Nach dem Besuch eines Oldtimertreffens wurde die Idee kurzerhand in die Runde geworfen.