Eigeninitiative hat Gewicht Oberdreiser Oldtimerfreunde schreiben Erfolgsgeschichte Jörg Niebergall 18.08.2026, 15:59 Uhr

i Peter Reusch vom Verein Young- und Oldtimerfreunde Obderdreis Jörg Niebergall

Ein spontaner Satz brachte ein Dorffest ins Rollen. Aus einem kleinen Oldtimertreffen wurde eine Erfolgsgeschichte voller Schrauberleidenschaft, Zusammenhalt und gemeinnützigem Einsatz.

Manchmal beginnen große Geschichten mit einem ausgefeilten Konzept und monatelangen Sitzungen. Und manchmal reicht ein Satz: „So was bekommen wir doch auch hin!“ Genau so begann die Geschichte der Young & Oldtimerfreunde Oberdreis. Nach dem Besuch eines Oldtimertreffens wurde die Idee kurzerhand in die Runde geworfen.







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