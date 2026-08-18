Eigeninitiative hat Gewicht
Oberdreiser Oldtimerfreunde schreiben Erfolgsgeschichte
Peter Reusch vom Verein Young- und Oldtimerfreunde Obderdreis
Peter Reusch vom Verein Young- und Oldtimerfreunde Obderdreis
Jörg Niebergall

Ein spontaner Satz brachte ein Dorffest ins Rollen. Aus einem kleinen Oldtimertreffen wurde eine Erfolgsgeschichte voller Schrauberleidenschaft, Zusammenhalt und gemeinnützigem Einsatz.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal beginnen große Geschichten mit einem ausgefeilten Konzept und monatelangen Sitzungen. Und manchmal reicht ein Satz: „So was bekommen wir doch auch hin!“ Genau so begann die Geschichte der Young & Oldtimerfreunde Oberdreis. Nach dem Besuch eines Oldtimertreffens wurde die Idee kurzerhand in die Runde geworfen.
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