Zum Zustand der Demokratie Norbert Lammert begeistert als Redner im RWG Neuwied Rainer Claaßen 15.09.2026, 18:00 Uhr

i Der führere Bundestagspräsident überzeugte mit ruhigen, bedachten Tönen. Rainer Claaßen

Norbert Lammert zog das RWG-Publikum mit einem leidenschaftlichen Vortrag über Zustand und Regeln der Demokratie in den Bann. Zwei Schülerinnen moderierten souverän – trotz Mikro-Pannen.

Seit 2017 finden am Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) regelmäßig die „Rhein-Wieder Gespräche“ statt. Die Reihe organisiert der Förderverein der Schule zusammen mit der AG „Demokratische Schule“. Schon mehrfach kamen dabei prominente Gäste in die Schule. Laut den Veranstaltern war die Aula aber bisher noch nie so gut gefüllt wie jetzt beim Besuch des langjährigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.







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