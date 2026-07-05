First Friday in Linz
Nicht nur Shopping: Ein buntes Angebot für Musikfans
Hier spielen auf dem First Friday in Linz Jay Ottaway and The Lost Boys.
Hier spielen auf dem First Friday in Linz Jay Ottaway and The Lost Boys.
Heinz-Werner Lamberz

Am ersten Freitag im Juli waren die Geschäfte in Linz wieder länger geöffnet. Doch nicht nur das Shoppingangebot zog die Menschen in die Stadt, sondern vor allem auch die vielfältigen musikalischen Auftritte – und Kunst.

Lesezeit 1 Minute
Der Linzer First Friday im Juli begann im Zeichen der Musik. Auf allen drei Plätzen kamen Musikliebhaber auf ihre Kosten. Der Marktplatz entfaltete mediterrane Gelassenheit, im Strand-Areal genossen Familien mit Kindern unbeschwert das Leben, während im Hintergrund die Musik des Duos Zafari die Stimmung abrundete.

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