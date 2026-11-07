Neue Regelung im Kreis Neuwied
Nicht jede Urne darf ins Wasser
Urnen, die im Fluss bestattet werden, müssen bestimmte Kriterien erfüllen.
Urnen, die im Fluss bestattet werden, müssen bestimmte Kriterien erfüllen.
Carsten Rehder/dpa. picture alliance/dpa

Das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz stellt an das Material von Urnen, die in Gewässern beigesetzt werden, einige Anforderungen. Zu beachten ist auch, dass bestimmte Bestattungsformen zu Lebzeiten verfügt werden müssen.

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Wer möchte, dass seine Asche in einer Urne in einem Fluss bestattet wird, muss das zwingend schon zu Lebzeiten regeln. Denn die Hinterbliebenen müssen dem Bestatter eine handschriftlich unterschriebene Verfügung vorlegen, in der der zu Bestattende zu Lebzeiten festgelegt hat, ob seine Urne etwa in einem Fluss oder in einem Privatgarten bestattet oder in einer Wohnung aufbewahrt werden soll.
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