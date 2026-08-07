Besucher genießen guten Wein
Neuwieder Weinzeit startet erfolgreich bei Sonnenschein
Die Neuwieder genießen stets „ihre“ Weinzeit.
Die Neuwieder genießen stets „ihre“ Weinzeit.
Rainer Claaßen

Sonnige Stimmung am Luisenplatz: Unter Schirmen probieren Besucher erste Weine und füllen die Tische bei der Neuwieder Weinzeit. An den kommenden Wochenenden locken wechselnde Winzer und kulinarische Angebote bis in den Abend.

Lesezeit 1 Minute
Bessere Voraussetzungen hätten sich die Veranstalter kaum wünschen können: Das Wetter spielte beim ersten Termin der Neuwieder Weinzeit in diesem Jahr optimal mit. Bei Sonne und nicht zu hohen Temperaturen trafen sich schon am Freitagnachmittag die ersten Neuwieder unter den Sonnenschirmen auf dem Luisenplatz, um Weinspezialitäten des Weinguts Baum-Storzum aus Mühlheim-Obrigheim zu genießen.
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