Aktion zu „Kommunen am Limit“
Neuwieder Stadtvertreter verweisen auf miese Finanzlage
Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“ haben Vertreter der Stadt, der Verwaltung, der Feuerwehr sowie zahlre
Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“ haben Vertreter der Stadt, der Verwaltung, der Feuerwehr sowie zahlreiche Ratsmitglieder auf dem Luisenplatz auf die angespannte finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam gemacht.
Jörg Niebergall

Seit Jahren müssen Kommunen Aufgaben schultern, für die sie von Bund und Land finanziell nicht entsprechend ausgestattet werden. Das führt zu einer finanziellen Schieflage, auf die landesweit bei der Aktion „Kommunen am Limit“ hingewiesen wurde.

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Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“ haben Vertreter der Stadt Neuwied, der Verwaltung, der Feuerwehr sowie zahlreiche Ratsmitglieder auf dem Luisenplatz auf die angespannte finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam gemacht.

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