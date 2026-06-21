Vor wenigen Jahren ist in der Pfarrkirche St. Matthias bereits ein besonderes Projekt umgesetzt worden. Nun gibt es im Gotteshaus einen „LieblingsPlatz“.
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Mit einer kleinen Feierstunde ist jetzt der neue „LieblingsPlatz“ in der Pfarrkirche St. Matthias in Neuwied offiziell eröffnet worden. Zahlreiche Gäste, darunter auch der Beigeordnete Ralf Seemann, waren der Einladung gefolgt. „Komm herein, so wie du bist“, begrüßte Gemeindereferent Petra Frey die Anwesenden und griff damit den Schriftzug an der Kirchenmauer auf.