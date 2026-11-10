Finanzielle Schwierigkeiten Neuwieder Bündnis startet Hilfsaktion für den Zoo Viktoria Schneider 10.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Bündnis 90/die Grünen, BSW, FWG und FDP wollen Zoodirektor Mirko Thiel und dem kaufmännischen Leiter Dieter Neuer bei der weiteren Finanzierung helfen. Vor allem in diesem heißen Sommer sanken die Besucherzahlen, während die Kosten weiter gestiegen sind. Martin Hahn

Auch höhere Eintrittspreise und ein neues Parksystem konnten nicht mehr helfen. Der Zoo Neuwied steckt weiterhin in finanziellen Schwierigkeiten. Eine Aktion des Neuwieder Bündnisses aus CDU, Grüne, BSW, FDP und FWG soll nun die Lösung bringen.

„Ohne nachhaltige Hilfe hat der Zoo Neuwied keine Zukunft.“ Diese düstere Botschaft verkündet das Neuwieder Bündnis aus CDU, Grüne, BSW, FDP und FWG jüngst in einer Pressemitteilung und ruft dazu auf, dem Zoo finanziell unter die Arme zu greifen. Denn die wirtschaftliche Lage sieht nicht gut aus.







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