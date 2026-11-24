Entsorgung kann einfach sein Neuwied nimmt den Kampf gegen wilde Müllkippen auf Jörg Niebergall 24.11.2026, 09:00 Uhr

i Müllsündern soll es in der Stadt Neuwied schwer gemacht werden. Jörg Niebergall

Die Stadt Neuwied geht gegen wilde Müllkippen vor: Mülldetektive und extra Einsatzkräfte sollen Müllsünder erwischen. Bürger können Hinweise bequem per App oder E‑Mail melden und so zur Sauberkeit beitragen.

Müllsündern soll es in der Stadt Neuwied schwer gemacht werden. Das haben sich die Verantwortlichen nicht erst seit den jüngsten Vorkommnissen auf die Fahnen geschrieben.Wann wird denn die blaue, grüne, braune oder graue Tonne wieder abgeholt? Diese Frage hat vermutlich schon so manchen Neuwieder beschäftigt.







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