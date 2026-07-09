Neuwied aus unbekannten Blickwinkeln: Neun Hobbyfotografen zeigen in der Stadtgalerie überraschende Alltagsdetails, die zum Hinsehen und Entdecken einladen. Der Erlös unterstützt soziales Engagement vor Ort.
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Vor zwei Jahren wurden in der Neuwieder Stadtgalerie Mennonitenkirche erstmals Werke von Künstlern aus der Region ausgestellt. Eine damals vorgenommene Änderung des Konzepts sieht vor, dass sich in jedem zweiten Sommer eine Künstlergruppe aus der Region hier vorstellen darf.