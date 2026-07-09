Bilder in der Mennonitenkirche Neuwied neu gesehen: Fotokunst in der Stadtgalerie Rainer Claaßen 09.07.2026, 10:00 Uhr

i Haben besondere Blicke auf Neuwied mit Kreativität und Kamera eingefangen: die Mitglieder der Künstlergruppe Fotowerkstatt. Bernd Langheim

Neuwied aus unbekannten Blickwinkeln: Neun Hobbyfotografen zeigen in der Stadtgalerie überraschende Alltagsdetails, die zum Hinsehen und Entdecken einladen. Der Erlös unterstützt soziales Engagement vor Ort.

Vor zwei Jahren wurden in der Neuwieder Stadtgalerie Mennonitenkirche erstmals Werke von Künstlern aus der Region ausgestellt. Eine damals vorgenommene Änderung des Konzepts sieht vor, dass sich in jedem zweiten Sommer eine Künstlergruppe aus der Region hier vorstellen darf.







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