In Neuwied wird an Fronleichnam traditionell auch der „Tag der Religionen“ begangen. Dieser erinnert an die 1662 proklamierten Freiheitsrechte, die unter anderem die freie Religionsausübung garantieren.
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Was tun, wenn man zwei Veranstaltungen gleichzeitig durchführen möchte? Man kombiniert Tradition, interreligiösen Dialog und ein geselliges Beisammensein. Nach dem Festgottesdienst zu Fronleichnam in der Matthias-Kirche, durchgeführt von Pfarrer Christian Scheinost, zog der Tross zum Platz der Engel der Kulturen.