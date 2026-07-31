Gastro-News aus Windhagen Neue Pächter des „Egge & Felder“ stellen sich vor Julia Hilgeroth-Buchner 31.07.2026, 17:00 Uhr

i Zwei der drei neuen Pächter des „Egge & Felder Landhaus“ in Windhagen: Sebastian Steinbach und Jessica König. Nicht im Bild ist deren Mann Thorben. Julia Hilgeroth-Buchner

Die neuen Pächter des „Egge & Felder Landhaus“ in Windhagen laden in wenigen Tagen zum Grillfest ein: Musik, Biergartenflair und deftige Speisen warten auf Besucher. Eröffnet wird das Restaurant unter den neuen Betreibern bereits an diesem Samstag.

Wenn das Team vom „Egge & Felder Landhaus“ am Samstag, 8. August, den Grill anfeuert, dann können sich Fans deftigen Essens nicht nur auf eine Party in geselliger Runde freuen. Jessica König, Thorben König und Koch Sebastian Steinbach wollen sich mit diesem Event noch einmal ganz offiziell als neues Pächter-Trio des Gasthauses vorstellen.







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