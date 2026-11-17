Doppelter Grund zur Freude im Westerwald: Die Mennonitengemeinde Rengsdorf feiert ihr 30-jähriges Bestehen und präsentierte nach dem Brand im Frühjahr 2026 gleichzeitig ihr frisch renoviertes Gemeindehaus.
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Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Die Mennonitengemeinde Rengsdorf blickt auf 30 Jahre Gemeindegeschichte zurück und kann nach dem Kellerbrand im Frühjahr 2026 endlich wieder ihre frisch renovierten Räume nutzen. Beim Tag der offenen Tür gab es deshalb gleich doppelten Grund zur Freude.