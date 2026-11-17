Neustart in Rengsdorf Nach Brand zeigt Mennonitengemeinde ihre neuen Räume Jörg Niebergall 17.11.2026, 15:00 Uhr

i Eine Ausstellung, gemeinsame Gespräche und ein Blick in das renovierte Schmuckkästchen lockten viele Besucher zum Tag der offenen Tür bei den Rengsdorfer Mennoniten. Jörg Niebergall

Doppelter Grund zur Freude im Westerwald: Die Mennonitengemeinde Rengsdorf feiert ihr 30-jähriges Bestehen und präsentierte nach dem Brand im Frühjahr 2026 gleichzeitig ihr frisch renoviertes Gemeindehaus.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Die Mennonitengemeinde Rengsdorf blickt auf 30 Jahre Gemeindegeschichte zurück und kann nach dem Kellerbrand im Frühjahr 2026 endlich wieder ihre frisch renovierten Räume nutzen. Beim Tag der offenen Tür gab es deshalb gleich doppelten Grund zur Freude.







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