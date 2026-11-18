Erdbebenhilfe in Venezuela Melsbacher baut Notunterkünfte in La Guaira Justin Buchinger 18.11.2026, 09:00 Uhr

i Der Melsbacher Marius Becker half mit der christlichen Hilfsorganisation Samaritans Purse, Notunterkünfte in Venezuela zu bauen. Johann Raikin-Duerr

Im Juni verwüsteten zwei Erdbeben große Teile von Venezuela. Der Melsbacher Marius Becker leistete mit der christlichen Hilfsorganisation Samaritans Purse dort Aufbauhilfe. Er erzählt, was er dort erlebt hat und wie ihn sein Glaube motiviert.

Ein heftiges Doppelbeben traf Venezuela am 24. Juni. Tausende Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende wurden verletzt und verloren ihr Zuhause. Auch Monate danach sind viele Menschen immer noch obdachlos oder leben in Zeltdörfern. Im besonders stark betroffen Bundesstaat La Guaira wurden 80 Prozent der Gebäude zerstört.







Artikel teilen

Artikel teilen