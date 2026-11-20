Neuwieder (80) vor Gericht Mann angeklagt: Ehefrau in Seniorenheim ermordet? Justin Buchinger 20.11.2026, 11:44 Uhr

i Weil er seine 75-Jährige Frau in einem Neuwieder Pflegeheim erdrosselt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen einen 80-Jährigen erhoben. Kevin Rühle

Ein 80-jähriger Neuwieder soll seine 75-jährige Frau in einem Neuwieder Pflegeheim getötet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage wegen Mordes erhoben. Er sei nicht willens gewesen, die Unterbringungskosten für seine Ehefrau zu tragen.

Wegen Mordes hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen einen 80-jährigen Neuwieder am Schwurgericht des Landgerichts Koblenz erhoben. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Juli seine 75-jährige Ehefrau in einem Seniorenheim in Neuwied vorsätzlich gewürgt und erdrosselt zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit.







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