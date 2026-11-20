Ein 80-jähriger Neuwieder soll seine 75-jährige Frau in einem Neuwieder Pflegeheim getötet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage wegen Mordes erhoben. Er sei nicht willens gewesen, die Unterbringungskosten für seine Ehefrau zu tragen.
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Wegen Mordes hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen einen 80-jährigen Neuwieder am Schwurgericht des Landgerichts Koblenz erhoben. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Juli seine 75-jährige Ehefrau in einem Seniorenheim in Neuwied vorsätzlich gewürgt und erdrosselt zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit.