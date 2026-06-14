Jubiläum mit Beatles-Tribut Linzer Sommerfestival geht schon in die zehnte Runde Creativ Picture 14.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Linzer Sommerfestival fand zum zehnten Mal statt. Heinz-Werner Lamberz

Es ist schon zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden: Beim Sommerfestival in Linz wird nicht nur das Tanzbein geschwungen, sondern es werden auch Antipasti und italienischer Wein probiert. In diesem Jahr feiert man schon den zehnten Geburtstag.

Es ist kaum zu glauben, dass das Linzer Sommerfestival in diesem Jahr bereits seinen zehnten Geburtstag feiert. Die Zeit vergeht wie im Flug, sagte Bürgermeister Helmut Muthers, der auf der Bühne am Buttermarkt die „Macher“ des Sommerfestivals ehrte.







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