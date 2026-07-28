Ehrenamtler im Einsatz
Linzer Bürger retten marodes Marienkapellchen
Das Marienkapellchen im Hundel ist dank des ehrenamtlichem Einsatzes renoviert.
Das Marienkapellchen im Hundel ist dank des ehrenamtlichem Einsatzes renoviert.
Heinz-Werner Lamberz

Ehrenamt und Tatkraft bewahren ein Stück Linzer Geschichte. So brachten ein Pastor, mehrere Husaren und einige Anwohner gemeinsam das Marienkapellchen wieder auf Vordermann. Ein Dankeschön gab es vom Bürgermeister.

Lesezeit 1 Minute
Ein Linzer Kleinod, das Marienkapellchen im Hundel, wurde durch den Einsatz einiger Bürger vor dem sicheren Verfall gerettet. Schon 2017 wurde entdeckt, dass das Dach des Kapellchens seine besten Jahre hinter sich hatte. Wassereinbruch trug nun auch zum Verfall des Innenraums bei.
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