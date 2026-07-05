“Gesunde Region Linz“ Linz stellt smarten Wegweiser für den Ernstfall vor Sabine Nitsch 05.07.2026, 07:00 Uhr

i Stellten in Linz das neue Gesundheitsportal vor (von rechts): Helmut Muthers Jutta Graf, der Vettelschoßer Bürgermeister Norbert Rohringer, Frank Becker, Jutta Mönnig und Joscha Wölbert von der Verwaltung. Sabine Nitsch

Im Rahmen des Smart City Projektes wurde das Gesundheitsportal „Gesunde Region Linz“ entwickelt, das Akteure des regionalen Gesundheitswesens in einem digitalen Netzwerk verbindet.

Linz hat im Rahmen des Projektes Smart City der digitalen Offensive eine neue Facette hinzugefügt. Ab sofort ist das neue Gesundheitsportal „Gesunde Region Linz“ online.„Gesundheit betrifft uns alle – oft ganz plötzlich und mit vielen Fragen. Mit dem Portal möchten wir dabei unterstützen, den nächsten Schritt sicherer zu gehen und die richtigen Ansprechpersonen in der Nähe zu finden.







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