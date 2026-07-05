Im Rahmen des Smart City Projektes wurde das Gesundheitsportal „Gesunde Region Linz“ entwickelt, das Akteure des regionalen Gesundheitswesens in einem digitalen Netzwerk verbindet.
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Linz hat im Rahmen des Projektes Smart City der digitalen Offensive eine neue Facette hinzugefügt. Ab sofort ist das neue Gesundheitsportal „Gesunde Region Linz“ online.„Gesundheit betrifft uns alle – oft ganz plötzlich und mit vielen Fragen. Mit dem Portal möchten wir dabei unterstützen, den nächsten Schritt sicherer zu gehen und die richtigen Ansprechpersonen in der Nähe zu finden.