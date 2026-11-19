Ein kleines Mädchen aus Leutesdorf reitet in eine bessere Zukunft. Reittherapeutin Doris Parrado und HELFT UNS LEBEN, die Hilfsinitiative der Rhein-Zeitung, unterstützten sie dabei.

Stolz sitzt die kleine Lina aus Leutesdorf hoch zu Ross: Das Reiten ist zu ihrem größten Hobby geworden. Seit zwei Jahren nimmt sie Reitstunden in Neuwied. „Das Reiten macht ihr sehr viel Spaß“, sagt Mutter Nicole Estzerle und freut sich: „Das ist eine Auszeit vom Alltag. Wenn sie auf dem Pferd sitzt, kommt ihre Seele zur Ruhe.“ Und Ruhe kann die Neunjährige gut gebrauchen.

Vor zwei Jahren traf ihre Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Vater Franz starb, wurde mitten aus dem Leben gerissen. „Das hat alles verändert“, verdeutlicht Mutter Nicole, die gesundheitlich auch zu kämpfen hat. Seit dem Verlust nimmt Lina an der Reittherapie bei den KoppelKids & Friends in Neuwied teil.

Positiver Einfluss auf die Entwicklung

„Reittherapeutin Doris Parrado und ihr Team leisten wertvolle Arbeit“, schwärmt Mutter Nicole Estzerle und erklärt: „Lina hat es nicht leicht im Alltag. Sie leidet auch an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung, hat unter anderem Konzentrationsschwierigkeiten.“ Die Reittherapie habe einen positiven Einfluss auf ihre ganzheitliche Entwicklung, so die Mutter.

Der Vorstand von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsinitiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, hat entschieden, Lina erneut 20 Reitstunden zu finanzieren, damit sie ihren Weg in eine bessere Zukunft fortsetzen kann. „Wir sind froh und dankbar. Das ist eine große Hilfe in der schweren Zeit“, betont Mutter Nicole.

Spenden helfen weiter

Für Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit steht HELFT UNS LEBEN seit 1979. Dank großzügiger Spenden unserer Leserinnen und Leser unterstützt der Verein insbesondere Kinder und Familien im nördlichen Rheinland-Pfalz, die in Not geraten sind. Der Verein arbeitet ehrenamtlich. Der Vorstand tagt regelmäßig. Jeder einzelne Fall wird sehr genau geprüft, damit die Spendengelder bestmöglich eingesetzt werden können und die Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.helftunsleben.de