Laternenfest in Heddesdorf Licht, Wärme und Gemeinschaft beim Sankt Martinszug Jörg Niebergall 13.11.2026, 12:00 Uhr

i Hoch zu Ross führte Christina Wagner aus Gladbach auf ihrem Pferd Ferdinand den Zug an und gab dabei eine prächtige Martinsfigur ab. Jörg Niebergall

Bunte Laternen, Bläserklänge und leuchtende Gesichter: In Heddesdorf zog der Martinszug wieder durchs Sonnenland. Ein Abend voller Musik, Wärme und Gemeinschaft — und ein stimmungsvolles Finale am Martinsfeuer.

Wenn im Sonnenland in Neuwied-Heddesdorf die Laternen leuchten, die Bläser ihre Instrumente auspacken und ein Pferd die Straßen dominiert, ist klar: Sankt Martin ist wieder unterwegs. Auch in diesem Jahr lockte der traditionelle Martinszug zahlreiche kleine und große Laternenfans an.







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