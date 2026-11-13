Laternenfest in Heddesdorf
Licht, Wärme und Gemeinschaft beim Sankt Martinszug
Hoch zu Ross führte Christina Wagner aus Gladbach auf ihrem Pferd Ferdinand den Zug an und gab dabei eine prächtige Martinsfigur
Hoch zu Ross führte Christina Wagner aus Gladbach auf ihrem Pferd Ferdinand den Zug an und gab dabei eine prächtige Martinsfigur ab.
Jörg Niebergall

Bunte Laternen, Bläserklänge und leuchtende Gesichter: In Heddesdorf zog der Martinszug wieder durchs Sonnenland. Ein Abend voller Musik, Wärme und Gemeinschaft — und ein stimmungsvolles Finale am Martinsfeuer.

Lesezeit 1 Minute
Wenn im Sonnenland in Neuwied-Heddesdorf die Laternen leuchten, die Bläser ihre Instrumente auspacken und ein Pferd die Straßen dominiert, ist klar: Sankt Martin ist wieder unterwegs. Auch in diesem Jahr lockte der traditionelle Martinszug zahlreiche kleine und große Laternenfans an.
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