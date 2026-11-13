Bunte Laternen, Bläserklänge und leuchtende Gesichter: In Heddesdorf zog der Martinszug wieder durchs Sonnenland. Ein Abend voller Musik, Wärme und Gemeinschaft — und ein stimmungsvolles Finale am Martinsfeuer.
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Wenn im Sonnenland in Neuwied-Heddesdorf die Laternen leuchten, die Bläser ihre Instrumente auspacken und ein Pferd die Straßen dominiert, ist klar: Sankt Martin ist wieder unterwegs. Auch in diesem Jahr lockte der traditionelle Martinszug zahlreiche kleine und große Laternenfans an.