Drei mögliche Lösungen Kritik an Buslinien-Änderung in Irlich wächst Jörg Niebergall 25.08.2026, 15:12 Uhr

i Die Linie 61 verzichtet seit Anfang des Monats auf den Umweg über den Berg, am Weiherplatz kann man aber ein- und aussteigen. Jörg Niebergall

Unmut in Irlich: Viele Anwohner aus dem oberen Ortsteil fühlen sich durch die neue Linienführung abgehängt. Verschiedene Lösungsvorschläge liegen vor und müssen nun diskutiert werden.

Wer seit Dienstag, 5. August, im oberen Teil von Irlich wohnt und mit der Linie 61 fahren möchte, braucht gute Beine oder Organisationstalent. Wegen der Verkehrssituation rund um Neuwied und der Baustellen in Mülhofen, Block sowie an der B42 fährt der Bus nicht mehr alle bisherigen Haltestellen an.







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