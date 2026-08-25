Unmut in Irlich: Viele Anwohner aus dem oberen Ortsteil fühlen sich durch die neue Linienführung abgehängt. Verschiedene Lösungsvorschläge liegen vor und müssen nun diskutiert werden.
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Wer seit Dienstag, 5. August, im oberen Teil von Irlich wohnt und mit der Linie 61 fahren möchte, braucht gute Beine oder Organisationstalent. Wegen der Verkehrssituation rund um Neuwied und der Baustellen in Mülhofen, Block sowie an der B42 fährt der Bus nicht mehr alle bisherigen Haltestellen an.