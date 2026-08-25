Kreuzung wird gesperrt Kirmes bedeutet endgültig Verkehrstest für Rodenbach Jörg Niebergall 25.08.2026, 17:00 Uhr

i Wegen der Rodenbacher Kirmes wird die Kreuzung „Am Rast“/Niederbieberer Straße ab Freitag für fünf Tage komplett gesperrt. Jörg Niebergall

Im Zusammenhang mit der Sperrung der La-Porte-Unterführung rollt seit einigen Tagen deutlich mehr Verkehr durch Neuwied-Rodenbach. Am Freitag wird nun eine zentrale Kreuzung in dem Stadtteil für die Kirmes gesperrt. Bricht nun das Verkehrschaos aus?

Die Verkehrszeichen stehen bereit, die Umleitungen sind geplant – jetzt müssen sich eigentlich nur noch die Autofahrer daran halten. Genau darin könnte am kommenden Wochenende allerdings die entscheidende Herausforderung liegen. Denn dem Neuwieder Stadtteil Rodenbach drohen einige verkehrstechnisch äußerst ungemütliche Tage.







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