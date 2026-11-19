Herzenswunsch eines Neuwieders Kevin Pesch reist dank Spenden nach Kalifornien Viktoria Schneider 19.11.2026, 09:00 Uhr

i Die Familie Pesch aus Neuwied hat sich in Kalifornien wohlgefühlt. Für Sohn Kevin, der eine Erkrankung der Muskeln hat, ist die Reise ein Herzenswunsch gewesen. Marina Lell

Der 22-jährige Kevin hat sich schon lange eine Reise an die Westküste der USA gewünscht. Doch aufgrund seiner Muskelerkrankung war seine Familie auf Spendengelder angewiesen, um die teure Reise wahr werden zu lassen. Im Herbst war es dann so weit.

Die Hollywood-Hills, der Walk of Fame oder die Golden Gate Bridge: Klar, bei einer Reise nach Kalifornien gehören diese Klassiker einfach dazu. Aber für den Autoliebhaber Kevin Pesch waren Stopps bei einem Automuseum oder einer Motorsport-Rennstrecke ebenfalls Teil des Pflichtprogramms.







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