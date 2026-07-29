Feuerwehreinsatz am Dienstag Kein Wohnhaus-, sondern ein Garagenbrand in Unkel Daniel Dresen 29.07.2026, 16:45 Uhr

i Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Garagenbrand in Unkel ausgerückt. Hauke-Christian Dittrich. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine Garage ist am Dienstagabend in einem Wohngebiet in Unkel in Brand geraten. Anders als zunächst von der Polizei berichtet, erreichte das Feuer nicht die Wohnräume des Einfamilienhauses. Inzwischen steht auch die Brandursache fest.

Die Garage eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet in Unkel ist am Dienstagabend in Brand geraten. Anders als zunächst von der Polizei Linz mitgeteilt, war das eigentliche Wohnhaus nicht von dem Feuer betroffen. Die Feuerwehr konnte den Dachstuhlbrand der Garage löschen.







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