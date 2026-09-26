Baufortschritt in Neuwied
Kastanienhof: Das ist beim Großprojekt bisher geplant
So soll der Blick in einen Innenhof aussehen: Die Computer-Visualisierung gibt einen Eindruck von dem künftigen Gebäude, das all
So soll der Blick in einen Innenhof aussehen: Die Computer-Visualisierung gibt einen Eindruck von dem künftigen Gebäude, das allein 39 Wohnungen umfassen wird.
Hassel-Kirsche Immobilienverwaltung GmbH

Am Sohler Weg in Neuwied nimmt der Kastanienhof Gestalt an. 39 Wohnungen und große Gewerbeflächen entstehen hier. Erste Mietverträge sind schon geschlossen – und erhöhen den Termindruck.

Lesezeit 2 Minuten
Der Neubau „Kastanienhof“ nimmt Gestalt an. Als Bauherren sind Maren Hassel-Kirsche und Cornelius Kirsche, beide Geschäftsführer der Hassel-Kirsche Immobilien GmbH, für das Projekt verantwortlich. Die Familie um Erwin Hassel hat in Neuwied eine lange Tradition im Bereich Bau und Immobilienverwaltung.
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