Am Sohler Weg in Neuwied nimmt der Kastanienhof Gestalt an. 39 Wohnungen und große Gewerbeflächen entstehen hier. Erste Mietverträge sind schon geschlossen – und erhöhen den Termindruck.
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Der Neubau „Kastanienhof“ nimmt Gestalt an. Als Bauherren sind Maren Hassel-Kirsche und Cornelius Kirsche, beide Geschäftsführer der Hassel-Kirsche Immobilien GmbH, für das Projekt verantwortlich. Die Familie um Erwin Hassel hat in Neuwied eine lange Tradition im Bereich Bau und Immobilienverwaltung.