Jubiläumsfeier mit Würdigungen Kasbach und Ohlenberg sind seit 50 Jahren vereint Marvin Conradi 22.11.2026, 16:00 Uhr

i Ortsbürgermeisterin Susanne Lux (2. von rechts) ehrte Erwin Siegmund für sein Wirken im Gemeinderat, beim SC Kasbachtal sowie im Heimat- und Verschönerungsverein in Kasbach-Ohlenberg. Marvin Conradi

Wenn zwei Gemeinden fusionieren, verschieben sich nicht nur Grenzen, sondern es kommen auch Menschen, Vereine und Geschichte zusammen. In Kasbach-Ohlenberg verlief das erfolgreich – jetzt wurde das 50-jährige Jubiläum gefeiert.

Mit einem festlichen Abend im Bürgerhaus in Kasbach feierte die Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg ihr 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche politische Akteure, Wegbegleiter und Bürger kamen zusammen, um auf fünf Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte und gelebter Gemeinschaft zurückzublicken.







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