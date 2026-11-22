Wenn zwei Gemeinden fusionieren, verschieben sich nicht nur Grenzen, sondern es kommen auch Menschen, Vereine und Geschichte zusammen. In Kasbach-Ohlenberg verlief das erfolgreich – jetzt wurde das 50-jährige Jubiläum gefeiert.
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Mit einem festlichen Abend im Bürgerhaus in Kasbach feierte die Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg ihr 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche politische Akteure, Wegbegleiter und Bürger kamen zusammen, um auf fünf Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte und gelebter Gemeinschaft zurückzublicken.