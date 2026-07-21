Müllberge, überbelegte Wohnungen und späte Behördenreaktionen: Der Fall Felsenkeller in Heimbach‑Weis belastet Anwohner und Bewohner gleichermaßen. Neuwied sucht nach Monaten endlich nach einem gemeinsamen Plan gegen menschenunwürdige Zustände.
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Die Zustände in der ehemaligen Gaststätte „Felsenkeller“ in der Blocker Straße 19 in Heimbach-Weis beschäftigen seit Monaten Anwohner, Behörden und inzwischen auch die Politik. Es geht um Vermüllung, überfüllte Wohnverhältnisse, Beschwerden aus der Nachbarschaft und den Verdacht, dass Menschen unter Bedingungen leben, die mit menschenwürdigem Wohnen kaum vereinbar sind.