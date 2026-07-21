Felsenkeller in Heimbach-Weis Kampf gegen miserable Wohnverhältnisse beginnt spät Jörg Niebergall 21.07.2026, 11:26 Uhr

i Alte Holzpaletten liegen seit Monaten vor der Tür der ehemaligen Gaststätte „Felsenkeller“ auf der Straße. Generell sind die Wohnverhältnisse in dem Haus sehr schlecht. Jörg Niebergall

Müllberge, überbelegte Wohnungen und späte Behördenreaktionen: Der Fall Felsenkeller in Heimbach‑Weis belastet Anwohner und Bewohner gleichermaßen. Neuwied sucht nach Monaten endlich nach einem gemeinsamen Plan gegen menschenunwürdige Zustände.

Die Zustände in der ehemaligen Gaststätte „Felsenkeller“ in der Blocker Straße 19 in Heimbach-Weis beschäftigen seit Monaten Anwohner, Behörden und inzwischen auch die Politik. Es geht um Vermüllung, überfüllte Wohnverhältnisse, Beschwerden aus der Nachbarschaft und den Verdacht, dass Menschen unter Bedingungen leben, die mit menschenwürdigem Wohnen kaum vereinbar sind.







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