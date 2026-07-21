Felsenkeller in Heimbach-Weis
Kampf gegen miserable Wohnverhältnisse beginnt spät 
Alte Holzpaletten liegen seit Monaten vor der Tür der ehemaligen Gaststätte „Felsenkeller“ auf der Straße. Generell sind die Woh
Alte Holzpaletten liegen seit Monaten vor der Tür der ehemaligen Gaststätte „Felsenkeller“ auf der Straße. Generell sind die Wohnverhältnisse in dem Haus sehr schlecht.
Jörg Niebergall

Müllberge, überbelegte Wohnungen und späte Behördenreaktionen: Der Fall Felsenkeller in Heimbach‑Weis belastet Anwohner und Bewohner gleichermaßen. Neuwied sucht nach Monaten endlich nach einem gemeinsamen Plan gegen menschenunwürdige Zustände.

Lesezeit 3 Minuten
Die Zustände in der ehemaligen Gaststätte „Felsenkeller“ in der Blocker Straße 19 in Heimbach-Weis beschäftigen seit Monaten Anwohner, Behörden und inzwischen auch die Politik. Es geht um Vermüllung, überfüllte Wohnverhältnisse, Beschwerden aus der Nachbarschaft und den Verdacht, dass Menschen unter Bedingungen leben, die mit menschenwürdigem Wohnen kaum vereinbar sind.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren