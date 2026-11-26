Regionaler Genuss Kambeck-Hof in Dürrholz setzt auf zartes Rindfleisch Petra Kilburg 26.11.2026, 09:00 Uhr

i Norbert Kambeck mit zwei seiner Wagyû-Kreuzungen. Petra Kilburg

Der Familienbetrieb Kambeck setzt auch auf Direktvermarktung und ergänzt sein Angebot durch Produkte aus der Region. In den beiden Hofläden sind unter anderem eigenes Rindfleisch, Kartoffeln und Eier zu finden – zu einem fairen Preis.

Der Name „Kleiner Laden Kuhnterbunt“ passt perfekt zum Hofladen auf dem Kambeck-Hof in Daufenbach: Hier finden sich nicht nur viele eigene Produkte rund um die Kuh. Auch Kartoffeln und Eier aus eigener Produktion, manchmal Nudeln aus hofeigenen Eiern sowie ein kleines zugekauftes Biosortiment für den täglichen Gebrauch sind zu entdecken.







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