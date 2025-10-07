Alter Militärjeep in Windhagen Kai Berger erfüllt sich mit dem GAZ 67B einen Traum Andreas Winkelmann 07.10.2025, 14:00 Uhr

i "Für ein weiteres richtiges Auto habe ich kein Platz, deshalb habe ich meinen GAZ 67 als Modell 1:6 nachgebaut", sagt Kai Berger. Andreas Winkelmann

Im Kreis Neuwied gibt es viele Liebhaber von Oldtimern. Und es gibt Menschen wie Kai Berger aus Windhagen, die viel Geld, Zeit und Leidenschaft in die Restaurierung von motorisierten Kleinoden investieren – wie etwa in einen alten sowjetischen Jeep.

Kai Berger ist 58 und arbeitet bei der Dekra in Köln. „Aber mit TÜV oder Autos habe ich nichts zu tun“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Das kann man ihm nur sehr schwer glauben, wenn er mit einem Geländewagen, Modell GAZ 67B, Baujahr 1944, vorfährt, der aussieht, als habe er gerade das Werk verlassen.







