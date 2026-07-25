Stadt reagiert nach Monaten Heimbach-Weis kämpft gegen den Schwerlastverkehr Jörg Niebergall 25.07.2026, 11:00 Uhr

i Auf einem Gelände am Rand von Heimbach-Weis stehen Dutzende Sattelzüge. Ob das erlaubt ist, dürften alsbald die Gerichte entscheiden. Jörg Niebergall

Anwohner in Heimbach-Weis kämpfen seit Monaten gegen den Schwerlastverkehr, der ihre Wohnstraßen zur Transitstrecke macht. Die Geduld ist am Ende – doch warum griff die Verwaltung nicht früher ein?

Seit Monaten kämpfen die Anwohner im Hilgenpfad, in der Engersgaustraße und der Sayner Straße in Heimbach-Weis gegen eine Entwicklung, die sie längst an den Rand ihrer Belastungsgrenze gebracht hat. Tag und Nacht donnern schwere Sattelzüge durch Wohnstraßen, die nie für einen derartigen Schwerlastverkehr ausgelegt waren.







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