Auftakt fand in Linz statt
„Heimat shoppen“ stärkt Innenstädte im Kreis Neuwied
Auch ein Besuch in der Buchhandlung Thalia gehörte zum Programm der Auftaktveranstaltung für "Heimat shoppen".
Auch ein Besuch in der Buchhandlung Thalia gehörte zum Programm der Auftaktveranstaltung für "Heimat shoppen".
Rainer Claaßen

Einkaufen in den Innenstädten – das ist auch für die Wirtschaft im Kreis Neuwied essenziell: Die Kampagne „Heimat shoppen“ will genau das fördern. Unter anderem in Linz und Neuwied fanden jetzt die Auftaktveranstaltung statt.

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Man kann von einer Tradition sprechen: Schon zum zwölften Mal nimmt die Industrie- und Handelskammer Koblenz an der bundesweiten Kampagne „Heimat shoppen“ teil. Ziel ist es, ein Zeichen für lebendige Innenstädte zu setzen und die Bedeutung des Einkaufens in der Region zu verdeutlichen.
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