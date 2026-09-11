Einkaufen in den Innenstädten – das ist auch für die Wirtschaft im Kreis Neuwied essenziell: Die Kampagne „Heimat shoppen“ will genau das fördern. Unter anderem in Linz und Neuwied fanden jetzt die Auftaktveranstaltung statt.
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Man kann von einer Tradition sprechen: Schon zum zwölften Mal nimmt die Industrie- und Handelskammer Koblenz an der bundesweiten Kampagne „Heimat shoppen“ teil. Ziel ist es, ein Zeichen für lebendige Innenstädte zu setzen und die Bedeutung des Einkaufens in der Region zu verdeutlichen.