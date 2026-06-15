Sperrung der Bonner Nordbrücke
Hebammen im Kreis Neuwied sind in Alarmbereitschaft
Fahrzeuge stehen auf der Kennedybrücke in der Bonner Innenstadt im Stau. Nach Sperrung der Nordbrücke verdichtet sich der Verkeh
Fahrzeuge stehen auf der Kennedybrücke in der Bonner Innenstadt im Stau. Nach Sperrung der Nordbrücke verdichtet sich der Verkehr in der Innenstadt. Das hat auch Auswirkungen auf Fahrten von Schwangeren aus dem nördlichen Kreis Neuwied zu Entbindungsstationen.
Henning Kaiser. picture alliance/dpa

Die Sperrung der Bonner Nordbrücke ist nicht nur ein verkehrstechnischer Super-GAU. Sie zeigt auch deutlich, wie herausfordernd die Situation in der Geburtshilfe ist. Werdende Mütter haben Angst, es nicht rechtzeitig zum Kreißsaal zu schaffen.

Lesezeit 4 Minuten
Nicole Luhmer ist seit der Sperrung der Bonner Nordbrücke in dauernder Alarmbereitschaft. Die Hebamme aus Rheinbreitbach ist besorgt, dass entweder eine Schwangere auf dem Weg in einen Kreißsaal oder eine Hebamme, die sie unterstützen soll, irgendwo im Dauerstau steht und ein Kind im schlimmsten Fall auf der Straße geboren wird.

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Kreis NeuwiedVerkehr

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