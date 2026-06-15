Die Sperrung der Bonner Nordbrücke ist nicht nur ein verkehrstechnischer Super-GAU. Sie zeigt auch deutlich, wie herausfordernd die Situation in der Geburtshilfe ist. Werdende Mütter haben Angst, es nicht rechtzeitig zum Kreißsaal zu schaffen.
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Nicole Luhmer ist seit der Sperrung der Bonner Nordbrücke in dauernder Alarmbereitschaft. Die Hebamme aus Rheinbreitbach ist besorgt, dass entweder eine Schwangere auf dem Weg in einen Kreißsaal oder eine Hebamme, die sie unterstützen soll, irgendwo im Dauerstau steht und ein Kind im schlimmsten Fall auf der Straße geboren wird.