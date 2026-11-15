Hausärztliche Versorgung Hat das MED:ON MVZ in Bad Hönningen genug Ärzte? Andreas Winkelmann 15.11.2026, 14:00 Uhr

i Wie geht es jetzt beim MVZ in Bad Hönningen weiter? Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Zwei Ärztinnen haben die Praxis von „MED:ON MVZ“ in Bad Hönningen verlassen, um eine eigene Praxis im Ort zu eröffnen. Wir haben das Unternehmen gefragt, was der Weggang für die Versorgung und Personalsituation im MVZ bedeutet.

Bis Ende Oktober arbeiteten die Allgemeinmedizinerin Yvonne Kulik und die Internistin Irmgard Eggert noch in der Hausarztpraxis in der Hofstraße in Bad Hönningen unter dem organisatorischen Dach des „MED:ON MVZ“. Die beiden haben das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) verlassen und sich mit ihrer Arztpraxis „Rheindocs“ selbstständig gemacht.







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