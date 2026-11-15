Zwei Ärztinnen haben die Praxis von „MED:ON MVZ“ in Bad Hönningen verlassen, um eine eigene Praxis im Ort zu eröffnen. Wir haben das Unternehmen gefragt, was der Weggang für die Versorgung und Personalsituation im MVZ bedeutet.
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Bis Ende Oktober arbeiteten die Allgemeinmedizinerin Yvonne Kulik und die Internistin Irmgard Eggert noch in der Hausarztpraxis in der Hofstraße in Bad Hönningen unter dem organisatorischen Dach des „MED:ON MVZ“. Die beiden haben das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) verlassen und sich mit ihrer Arztpraxis „Rheindocs“ selbstständig gemacht.