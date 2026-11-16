In Linz hat ein Strukturwandel begonnen, den die Stadtspitze begleitet. Geschäftsleute, die sich ansiedeln wollen, werden unterstützt. 55 Veranstaltungen im Jahr locken Besucher in die Bunte Stadt.
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Ein Generationswechsel im Einzelhandel wird die Linzer Innenstadt in den kommenden Jahren verändern. Nicht nur Siggi Dembski schließt den „Zeitgeist“ nach 30 Jahren, auch Hilde Paffhausen muss schweren Herzens Ende März nach 33 Jahren „Jeans Reiff“ am Buttermarkt schließen, weil das Haus verkauft wurde.